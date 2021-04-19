В Великобритании переболевших COVID-19 подвергнут повторному воздействию вируса



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В феврале группа исследователей из Великобритании объявила о готовности приступить к «контрольным испытаниям», в которых примут участие 90 человек 18-30 лет. По словам специалистов, эксперимент поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развитие заболевания COVID-19, и это ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. Ученые также смогут узнать, может ли вакцина предотвращать не только заболевание, но и передачу инфекции другим людям.

В первом этапе исследований участвуют 64 добровольца, которые уже перенесли COVID-19 не менее трех месяцев назад, сообщает Reuters со ссылкой на специалистов Оксфордского Университета. Ученым предстоит рассчитать минимальную инфицирующую дозу коронавируса, чтобы он начал реплицироваться в организме, не вызывая симптомов COVID-19. На второй фазе испытаний, которая стартует летом, участники будут подвергаться воздействию этой дозой вируса.

Затем добровольцев поместят в карантин минимум на 17 дней, где они будут находиться под наблюдением врачей, и в случае появления симптомов получат лечение моноклональными антителами Regeneron.

Ученые призвали заражать SARS-Cov-2 добровольцев для ускорения разработки вакцин

Более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, написали открытое письмо, в котором призвали добровольцев, участвующих в клинических испытаний, подвергнуться воздействию патогеном.

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«Информация, полученная в ходе исследования, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения коронавирусом и на какой срок», — сообщила Хелен МакШейн (HelenMcShane), вакцинолог из Оксфордского университета и руководитель исследования. Ученый добавила, что эта работа поможет также понять, какие иммунные реакции защищают от повторного заражения.

Научная дискуссия о возможности проведения клинических испытаний потенциальных методов лечения и вакцин с намеренным заражением добровольцев началась еще весной прошлого года. В мае Всемирная организация здравоохранения выпустила документ, в котором сформулированы руководящие этические принципы испытания вакцины от COVID-19 на людях. ВОЗ допустила возможность исследования на зараженных людях в качестве экстренной меры с соблюдением ряда важнейших условий: добровольное участие, информированность о возможных последствиях и т.д. Кроме того, в испытаниях должны участвовать люди с наименьшим риском тяжелого течения заболевания в возрасте от 18 до 30 лет.