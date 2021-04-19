 

Медики сообщили, что не всех правил ЗОЖ нужно придерживаться

19.04.2021, 16:06, Разное
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Отечественные медики сообщили, что не всех правил ЗОЖ, размещённых в Интернете, нужно строго придерживаться. К примеру, ежедневное употребление на завтрак такой здоровой пищи, как смузи и апельсиновый фреш, чревато рядом серьёзных проблем.
Консультанты по здоровому питанию объясняют это тем, что утренняя пища, богатая углеводами, в конце концов, приведёт к инсулинорезистентности. Другими словами, появится нежелание клеток принимать из кровеносного русла избыточный сахар, что вызовет ожирение, диабет и ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому прежде чем менять свой рацион питания и выбирать ЗОЖ, нужно понять, что не все изменения человек готов выдержать. Это значит, если начать себя ограничивать строго во всём и резко стартовать в активном спорте, то зачастую человек сходит очень быстро с короткой дистанции, поскольку не всем хватает силы воли и дисциплины.

Медики говорят, что традиционная овсянка по утрам плюс кружка кофе с сахаром и десертом противоречат принципам здорового питания, так как у многих людей сидячая работа. Получается, что употреблённые углеводы не используются мышцами. Согласно ряду научных исследований, главный шаг на пути к собственному здоровью заключается в том, чтобы привести в порядок своё отношение именно к сахару, то есть ограничить его употребление или вовсе исключить.

Медики рекомендуют хотя бы на один день исключить из своего рациона сахаросодержащие продукты, это хлеб, картофель, макароны, кашу, мёд, фруктовые соки, выпечку и сладости. Также нужно отказаться от фруктов и сухофруктов и, конечно же, от сахарного порошка. Медики объясняют, что поначалу организм будет требовать что-нибудь сладкого, а затем справится.

Эксперты утверждают, что ЗОЖ — не цель, а сама жизнь, приносящая радость и удовольствие. Стоит отметить, что спортзал – это не панацея, чтобы быть физически активным и правильно расходовать имеющиеся запасы сахара и жира, нужны не часы изнурительных тренировок, а достаточно побольше ходить пешком или просто приседать, когда появляется возможность. Также рекомендуется в выходные дни чаще гулять на свежем воздухе, а не сидеть часами у телевизора.

Источник: www.kp.ru



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