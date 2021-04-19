NetEase: Вездеходы «Руслан» дают России превосходство в арктической зоне

Онлайн-издание NetEase рассказало о ситуации в арктической зоне. По мнению экспертов китайского ресурса, превосходство РФ в регионе дают двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов серии ТТМ 49 «Руслан».

Конкуренция государств, граничащих с Арктикой, все более обостряется с каждым годом. Однако новые российские технологии могут обеспечить превосходство Москвы в этом регионе. По мнению авторов материала, «Русланы» могут склонить чашу арктических весов в сторону РФ. Это объясняется тем, что у ВС США нет аналогичных вездеходов, потому им попросту нечего противопоставить Москве. Как известно, именно РФ и Штаты являются основными претендентами на реализацию своих интересов в Арктике. Оба государства инвестируют огромные средства в разработки на данной территории и претендуют на лидерство. Характеристики «Руслана» дают возможность перемещаться по неровным арктическим льдам без каких-либо помех. Умеет российский вездеход и преодолевать высокие (до 1,8 метра) препятствия, а максимальная скорость транспортного средства составляет 48 километров в час. При пересечении вброд рек или других водоемов машина проходит за час 5 километров.

Работе плавающих снегоболотоходов не мешают никакие низкие температуры, что очень важно в условиях северных широт. Именно экстремальные холода мешают развернуть здесь военные силы и средства. В отличие от других стран, РФ сможет перебрасывать свои армейские подразделения в любую точку в любое время года. Стоит отметить, что в США российский «Руслан» вызвал немалое беспокойство. В Пентагоне понимают, что у американских ВВС нет шансов даже конкурировать с Россией на равных, не говоря уже о превосходстве в арктической зоне. Вооруженные силы РФ, уверены китайские эксперты, не позволит Вашингтону доминировать за Полярным кругом.

Источник: politexpert.net