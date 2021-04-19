Скандалы: Банки сбросили маски

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19.04.2021, 15:46, Разное
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Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями

Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава американского фонда Navigator Principal Investors, который держит в активах облигации федерального займа. Согласно последней официальной статистике центробанка, на 1 марта нерезидентам принадлежал портфель ОФЗ на 3,14 трлн рублей или 22,7% рынка. К началу апреля, по данным Национального расчетного депозитария, объем инвестиций иностранцев упал ниже 3 трлн рублей, а доля опустилась примерно до 20%.

В реальности две трети этих вложений приходится на российские же структуры, ведущие операции из-за рубежа. Фактический уровень присутствия иностранных фондов на рынке российских облигаций составляет около 7%, в то время как остальная часть «нерезидентов» — это те же российские предприятия, ведущие операции через иностранных контрагентов, заявил Шостак.

Потери, которые понесет рынок ОФЗ в результате американских санкций, по его мнению, будут носить больше имиджевый характер: преодоление нервозности потребует несколько месяцев, но не повлечет глобальных последствий.

«Адаптируется ли рынок к этому через два-три-четыре месяца? Скорее, да, — сказал Шостак. — Американцев и тех, кто захочет уйти, заменят другие иностранцы. Кроме того, вторичный рынок открыт, те, кто участвовал в покупке облигаций, продолжат это делать через вторичный рынок».

Иностранные инвесторы, работающие с Россией, уже привыкли к «токсичному» статусу российских активов.

«Кроме ограничений на операции с гособлигациями ничего нового не услышал, — отметил Шостак. — Санкции против государственных компаний были с 2014 года, рынок давно привык к этому».

На 1 марта общий объем облигаций федерального займа в обращении достигал 13,85 трлн рублей.

Их крупнейшими держателями являются Сбербанк и ВТБ. Первый на начало года имел портфель размером 3,2 трлн рублей, второй к середине апреля увеличил инвестиции до 1,7 трлн рублей, скупая по три четверти бумаг на двух последних размещениях Минфина.



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