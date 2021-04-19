МИД Чехии отреагировал на высылку своих дипломатов из России

Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в РФ парализовала работу чешского представительства, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МВД Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности главы МИД республики.

По его словам, полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства. В российскую столицу МИД Чехии планирует перевести часть дипломатов из генконсульств республики из других городов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что если из посольства высылают 20 дипломатов, а в самом посольстве – около 30 дипломатов, «это парализует работу посольства».

«Русские … утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем», – добавил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.