 

Конституционный суд разрешил вернуть торговые палатки во дворы

19.04.2021, 15:40, Новости дня
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Конституционный суд (КС) РФ обязал власти всех муниципалитетов в течение года исправить местные нормативные акты, убрав из них ограничения, запрещающие установку нестационарных торговых объектов на придомовых территориях у многоэтажек.

«В течение одного года со дня вступления в силу настоящего постановления органы местного самоуправления муниципальных образований, установившие в правилах благоустройства территории муниципального образования такое правовое регулирование, которое полностью исключает размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, должны привести это правовое регулирование в соответствие с конституционно-правовым смыслом норм федерального законодательства», – говорится в постановлении КС, передает ТАСС.

Постановление вынесено в ответ на неоднократные обращения в КС с жалобами от предпринимателей из разных регионов страны. В частности, по данным суда, с 2018 года предприниматели и собственники жилья в Перми пытались оспорить абсолютный запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. С аналогичными ограничениями столкнулись предприниматели в Калининграде и Ярославле, а также на несоответствие конституции местных правил указывали «Союзпечать», «Российский книжный союз», Ассоциация малоформатной торговли и уполномоченные по защите прав предпринимателей Новосибирской и Ярославской областей.

Все они указывали, что местные власти в регионах вводили запрет на нестационарную торговлю во дворах многоэтажек, лишая собственников помещений в многоквартирном доме извлекать доход из придомовой территории, ограничивая конкуренцию и развитие предпринимательства. КС согласился с заявителями, указав, что российское федеральное законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса, законы о регулировании торговли и об организации местного самоуправления, не дают права местным властям разрабатывать такие нормы с такими ограничениями.

В частности, согласно постановлению, правила благоустройства территорий не должны полностью исключать возможность для собственников земельных участков ставить на них временные торговые объекты, а также норм, которые ограничивают конкуренцию. Также КС указал, что власти могут предусмотреть требования по удаленности торговых объектов от зданий, а также об их внешнем виде и сочетанию с элементами благоустройства.



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