Задержан подозреваемый в двойном убийстве под Тверью

В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек в городе Кашин, сообщило региональное следственное управление СК.

«По версии следствия, 17 апреля 2021 года в вечернее время мужчина из личных неприязненных отношений, используя огнестрельное оружие, находясь в разных подъездах жилого дома по улице Красноармейской города Кашина, совершил убийство ранее знакомой ему женщины 1980 года рождения, а также мужчины 1981 года рождения», – сообщается на сайте ведомства.

На телах погибших зафиксированы множественные огнестрельные ранения в области головы, груди и спины.

Подозреваемого 1954 года рождения задержали через несколько часов после преступления, при себе у него было нарезное огнестрельное оружие.

Возбуждено дело об убийстве двух лиц, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Подозреваемый признал причастность к преступлению, его поместили под стражу.

В конце марта в Подмосковье арестовали супружескую пару, которая обвиняется в убийстве двух человек около 17 лет назад.