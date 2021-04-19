Кейт Миддлтон необычным способом почтила память принцессы Дианы на похоронах принца Филиппа

В минувшую субботу в часовне Святого Георгия замке Виндзор на похороны принца Филиппа собрались все старшие члены британской королевской семьи. Почтить его память приехала и 39-летняя Кейт Миддлтон, которая, как известно, была любимицей покойного герцога Эдинбургского. Супруга принца Уильяма, как отметили королевские эксперты и обычные интернет-пользователи, была в тот день невероятно элегантна: на церемонию прощания она приехала в черном платье Roland Mouret за 1605 фунтов стерлингов, отличительной деталью которого был большой бант на груди. Траурный образ она дополнила черными туфлями, шляпкой с вуалью и клатчем.

Кейт Миддлтон, 17 апреля 2021 года

Однако общественность обратила пристальное внимание на ювелирные украшения герцогини Кембриджской. Эксклюзивное колье из культивированного японского жемчуга с центральным элементом из крупных бриллиантов оттеняла пара жемчужных серег. Герцогиня Кембриджская часто подбирает украшения “со смыслом”, и этот раз не стал исключением. У этого ожерелья-чокера длинная история, которая затронула сразу трех представительниц британской монархии.

Украшение из четырех рядов крупного жемчуга королева Великобритании получила в подарок от японского правительства во время своей первой поездки в Японию в 1975 году. После в дорогом во всех смыслах подарке Елизавета II появлялась на званом ужине во время официального визита в Бангладеш в 1983 году.

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Кейт же впервые появилась в этом колье на публике в 2017 году – королева любезно предоставила ей свое украшение на ужин в честь их с принцем Филиппом 70-й годовщины брака. Но до нее жемчужный чокер надевала ее свекровь, принцесса Диана. Покойная Леди Ди одолжила его у королевы, и оно дополнило ее пышное белое платье во время банкета по случаю приезда королевы Нидерландов Беатрикс и принца Клауса в 1982 году. Кстати, в том же 1982 году она родила принца Уильяма, будущего мужа Кейт Миддлтон.

Королева Елизавета II, 1983 год Кейт Миддлтон, 20 ноября 2017 года