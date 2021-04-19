 

Euronews – на Тенерифе обнаружили подпольную мастерскую по производству оружия на 3D-принтерах

19.04.2021, 15:24, Новости дня
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Испанская полиция раскрыла на острове Тенерифе нелегальную мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. В результате операции был конфискован целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также более 30 книг о производстве боеприпасов. С таким случаем правоохранительные органы Испании столкнулись впервые, передаёт Euronews.

Полиция Испании в городе Санта-Крус-де-Тенерифе ликвидировала подпольную мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. Операция, о результатах которой было объявлено в воскресенье, проводилась совместно офицерами полиции и сотрудниками налоговых органов.

В результате рейда задержан один человек. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера — а также гильзы, глушители, магазины, карабин, два электрошокера, пять ножей, меч, а также кобура со свастикой. Кроме того, стражи порядка обнаружили более 30 книг о производстве боеприпасов.

В сообщении Национальной полиции говорится, что это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года. 



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