В Кыргызстане от COVID-19 лечат отваром по рецепту президента. Пост об этом Facebook удалил

15 апреля Жапаров сообщил в соцсетях, что “найдено лекарство, которое может излечить от коронавируса за один-два дня”, и опубликовал видео с бутылками, на которых написано “иссык-кульский корень” (аконит).

По словам министра, президент лично консультирует врачей и является единственным человеком, который “может определить правильную пропорцию ядовитого растения в отваре”.

“Радио Азаттык” отмечает, что позже Facebook и Instagram удалили публикации Жапарова об отваре.

“Мы удалили этот пост. Причина в том, что мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям, распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике”, – процитировало радио ответ Facebook.

Видео можно найти на других ресурсах, например, в Telegram.

19 апреля комитет Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению направил в правительство предложение уволить главу Минздрава из-за “противоковидного” отвара. Об этом “Радио Азаттык” сообщил депутат Жанарбек Акаев.

В интервью “Киргизской службе Би-би-си” в октябре 2020 года Жапаров рассказывал, что в тюрьме переболел COVID-19 и выздоровел “благодаря одному лекарству”. “У меня пока нет времени этим заниматься, но мы должны с Минздравом создать комиссию и провести испытание этого лекарства. Потому что я сам болел. И тех, кто болел, мы вылечили. […] Больше никаких препаратов не принимали”, – говорил Жапаров.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, на 19 апреля в мире зарегистрирован 141 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 3 млн пациентов с COVID-19. В Кыргызстане зарегистрировано 92 тыс. инфицирований и 1,5 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19.

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