Россия запретила чешскому и американскому посольствам нанимать граждан России

“И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны”, – подчеркнула она.

По ее словам, “именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии в организации их работы в Москве”. Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что очень большое количество людей в посольствах было нанято среди российских граждан.

Что касается посольства США, Захарова отметила, что когда американское посольство нанимает граждан страны, в которой оно находится, на работу, то предлагает им получить вид на жительство в США, а позже и гражданство. Представительница МИД РФ назвала это “вербовочной работой”.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

МИД РФ увидел “американский след” в выдворении российских дипломатов из Чехии. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

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