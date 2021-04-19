 

Рыженко: Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Коронавирус никуда не ушел, люди болеют, находясь на гребне изнеможения

19.04.2021, 15:22, Новости дня
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Когда сердце выключается…

Беспокоит вселенская усталость, раздражительность, депрессия, нежелание жить – это не вы, это болезнь, которая называется COVID-19. Подгорают мозги, страдает центральная нервная система, иммунка дает сбои.

Сегодня я встретил своего старого друга на больничной койке. Бывший спортсмен. Раньше его силы хватило бы на десятерых. Евгений еле открывал рот, находясь на гребне изнеможения. В его глазах отчаяние и разочарование, хотя он потихоньку идет на поправку.

Это не простой грипп, в лучшем случае через три месяца он вернется к своему прежнему самочувствию.

Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Вирус никуда не ушел, люди по-прежнему болеют.

В “ковид” центре Мечникова находятся 120 пациентов, из них 16 крайне тяжелых – в реанимации, дышат и принимают лечение с помощью аппаратуры и опытных врачей.

Когда все это видишь, понимаешь, что это счастье – жить на этом свете здоровым.

Источник: Сергій Риженко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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