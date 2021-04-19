Гинзбург: Абрамович потратил миллиард, чтобы стать членом английского истеблишмента. Я считал, что есть более дешевый и конкретный путь

Речь об этом зашла во время рассказа о покупке колье британской принцессы Дианы.

“Я считал, что есть очень много российских шейхов… Российских нефтяников, газовщиков и так далее, которые захотят приобрести [это колье]. Кроме того, я прекрасно понимал, что есть Лондонград: полмиллиона русских, которые находятся в Лондоне, очень богатых. Они понимают, что они богатые, у них огромные деньги, но они, знаете, как дама полусвета. И они для какой-то своей легализации, возможно, захотят приобрести в подарок Букингемскому дворцу или кому-то из сыновей Дианы это колье. Я знал полтора десятка русских беглецов, которые проживали в Лондоне. Ну, не только беглецов. И я считал, что я смогу сделать такую сделку. Я считал, что для своей официальной легализации в Лондоне принести подарок…”, – отметил Гинзбург.

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По словам девелопера, он хотел сделать такой подарок экс-меру Москвы Юрию Лужкову и его супруге Елене Батуриной.

“[Российский миллиардер Роман] Абрамович не как большой любитель [футбола] купил “Челси” и потратил миллиард, а чтобы стать членом английского истеблишмента. Я считал, что есть более дешевый и конкретный путь. У вас был (к сожалению, был) большой друг – [певец Иосиф] Кобзон. И он очень близко дружил с Лужковым, был для него уважаемым человеком. И я вам рассказал эту двухходовку. Вы говорите: “Отлично. Давайте я договорюсь о встрече с Иосифом Давыдовичем. Вы ему расскажете. Он не просто великий певец – он бизнесмен большой…”, – продолжил Гинзбург.

Он рассказал, что встреча с Кобзоном состоялась.

“Я уходил – и меня что потрясло? Речь шла о достаточно серьезной транзакции на большую сумму. Я считал, что это будет прекрасно для Батуриной – она сразу легализуется. И что меня удивило очень? Что он мне не задал ни одного вопроса. “А что, если не 10 миллионов, а 8?” “А что, если так?” И я позвонил вам: “Дима, слушай, была классная встреча. Глыба – человек, все отлично. Только мне странно: я ему рассказал, и там же есть много нюансов, наверное, а он меня ничего не спросил”. Вы говорите: “Марк, а вы вообще громко ему говорили?” – “Нет. Как я мог громко? Там дверь была полуоткрыта”. – “Вы знаете, он очень плохо слышит. Но он стесняется этого – не носит слуховой аппарат”. И я все понял”, – добавил Гинзбург.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).

В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.

В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата “МТН-Полтава”. В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.

Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.

Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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