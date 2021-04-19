 

Гинзбург: Абрамович потратил миллиард, чтобы стать членом английского истеблишмента. Я считал, что есть более дешевый и конкретный путь

19.04.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом зашла во время рассказа о покупке колье британской принцессы Дианы. 

“Я считал, что есть очень много российских шейхов… Российских нефтяников, газовщиков и так далее, которые захотят приобрести [это колье]. Кроме того, я прекрасно понимал, что есть Лондонград: полмиллиона русских, которые находятся в Лондоне, очень богатых. Они понимают, что они богатые, у них огромные деньги, но они, знаете, как дама полусвета. И они для какой-то своей легализации, возможно, захотят приобрести в подарок Букингемскому дворцу или кому-то из сыновей Дианы это колье. Я знал полтора десятка русских беглецов, которые проживали в Лондоне. Ну, не только беглецов. И я считал, что я смогу сделать такую сделку. Я считал, что для своей официальной легализации в Лондоне принести подарок…”, – отметил Гинзбург. 

Гинзбург: Биткоин будет стоить и 100 тысяч долларов, и больше. Читайте весь текст интервью

По словам девелопера, он хотел сделать такой подарок экс-меру Москвы Юрию Лужкову и его супруге Елене Батуриной. 

“[Российский миллиардер Роман] Абрамович не как большой любитель [футбола] купил “Челси” и потратил миллиард, а чтобы стать членом английского истеблишмента. Я считал, что есть более дешевый и конкретный путь. У вас был (к сожалению, был) большой друг – [певец Иосиф] Кобзон. И он очень близко дружил с Лужковым, был для него уважаемым человеком. И я вам рассказал эту двухходовку. Вы говорите: “Отлично. Давайте я договорюсь о встрече с Иосифом Давыдовичем. Вы ему расскажете. Он не просто великий певец – он бизнесмен большой…”, – продолжил Гинзбург. 

Он рассказал, что встреча с Кобзоном состоялась. 

“Я уходил – и меня что потрясло? Речь шла о достаточно серьезной транзакции на большую сумму. Я считал, что это будет прекрасно для Батуриной – она сразу легализуется. И что меня удивило очень? Что он мне не задал ни одного вопроса. “А что, если не 10 миллионов, а 8?” “А что, если так?” И я позвонил вам: “Дима, слушай, была классная встреча. Глыба – человек, все отлично. Только мне странно: я ему рассказал, и там же есть много нюансов, наверное, а он меня ничего не спросил”. Вы говорите: “Марк, а вы вообще громко ему говорили?” – “Нет. Как я мог громко? Там дверь была полуоткрыта”. – “Вы знаете, он очень плохо слышит. Но он стесняется этого – не носит слуховой аппарат”. И я все понял”, – добавил Гинзбург. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).
В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.
В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата “МТН-Полтава”. В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.
Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.
Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Сакашвили заявил о готовности стать премьером Грузии на два года

19.09 / Бундестаг не поддержал идею зелёных отказаться от «Северного потока — 2»

29.10 / Еще два региона Испании объявили о закрытии границ из-за пандемии

26.03 / CNN – каждый день простоя в Суэцком канале дорого обходится странам и компаниям, зависящим от него

01.04 / Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ

17.08 / Глава «Аэрофлота» сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками

10.04 / Le Figaro – перед выборами Макрон решил закрыть кузницу французских чиновников

13.07 / Экс-главу “минздрава” Крыма суд в Киеве приговорил к 10 годам лишения свободы

14.12 / В Вашингтоне заявили о быстром движении Китая к военному паритету с США

08.12 / Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика