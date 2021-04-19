 

МВД России призвало граждан не ходить на несогласованные акции

19.04.2021, 15:18, Разное
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Гражданам следует воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест, где проводятся такие мероприятия. С такой рекомендацией выступили в МВД России в понедельник, 19 апреля.

В ведомстве отметили, что на несогласованных мероприятиях возможны провокации со стороны “деструктивно настроенных лиц”, которые направлены на нарушение общественного порядка. “Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Также в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом. В регионах страны продолжают действовать введенные из-за пандемии ограничения. Также следует помнить, что проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов власти и экстренных оперативных служб запрещено законом, добавили в ведомстве.

Напомним, в январе 2021 года после несогласованных митингов было возбуждено множество административных и уголовных дел о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.

Ранее “Дни.ру” писали, что личные данные интернет-пользователей, которые регистрировались на акцию протеста, попали в чужие руки. Были обнародованы даты рождения, имена, фамилии и адреса регистрации.



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