МВД России призвало граждан не ходить на несогласованные акции

Гражданам следует воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест, где проводятся такие мероприятия. С такой рекомендацией выступили в МВД России в понедельник, 19 апреля.

В ведомстве отметили, что на несогласованных мероприятиях возможны провокации со стороны “деструктивно настроенных лиц”, которые направлены на нарушение общественного порядка. “Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Также в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом. В регионах страны продолжают действовать введенные из-за пандемии ограничения. Также следует помнить, что проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов власти и экстренных оперативных служб запрещено законом, добавили в ведомстве.

Напомним, в январе 2021 года после несогласованных митингов было возбуждено множество административных и уголовных дел о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.

Ранее “Дни.ру” писали, что личные данные интернет-пользователей, которые регистрировались на акцию протеста, попали в чужие руки. Были обнародованы даты рождения, имена, фамилии и адреса регистрации.