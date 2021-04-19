 

Поражения сердца после COVID-19 оказались редкостью среди молодых спортсменов

19.04.2021, 15:14, Разное
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Спорт, сердце и коронавирус

У людей, которых госпитализируют по поводу COVID-19, часто встречаются нарушения со стороны сердца. Однако как часто в результате этой инфекции страдает сердечная мышца у спортсменов и у людей, проходивших лечение на дому, изучено слабо.  

Ранее, до появления коронавируса SARS-CoV-2, было известно, что спортсмены, которые занимаются соревновательными видами спорта, могут умирать от миокардита, вызванного перенесенной респираторной вирусной инфекцией. Опасения по поводу такого миокардита поспособствовали отмене многих спортивных соревнований и рекомендациям оценивать здоровья сердца спортсменов после COVID-19

Результаты исследований демонстрировали огромный разброс в показателях распространенности повреждения сердечной мышцы у спортсменов, перенесших коронавирусную инфекцию: от 1,4% до 56% (1, 2, 3, 4). Такие отличия обусловлены, в том числе, использованием разных диагностических критериев этой патологии. Исследование, в котором использовали самые строгие критерии, обнаружило миокардит у 0,6% профессиональных спортсменов, перенесших коронавирусную инфекцию.

При легкой инфекции риск поражения сердца очень низок

В новом исследовании ученые проанализировали данные о студентах, занимающихся спортом, которые были собраны в 42 колледжах США с сентября по декабрь 2020 года.

За время наблюдения COVID-19 был диагностирован более чем у 3 тысяч из 19 тысяч спортсменов, включенных в исследование. Врачи оценили состояние сердца каждого из них после перенесенной инфекции. Для диагностики нарушений со стороны сердечной мышцы применялись электрокардиография, определение биомаркеров в крови, экокардиография и кардиальная магнитно-резонансная томография (кМРТ).

Всего патология со стороны сердца или ее признаки были обнаружены у 0,4-1,5% спортсменов. Нарушения намного чаще обнаруживались, когда участники исследования проходили кМРТ в связи с появлением симптомов, а не при обычном скрининге. В среднем, поражения сердца примерно в 3 раза чаще были у людей с сердчено-легочными симптомами по сравнению с бессимптомными людьми.

«Большинство спортсменов без симптомов или с легкими симптомами инфекции SARS-CoV-2 может безопасно возвращаться к спорту без дополнительного обследования сердца, если чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы сделать это, и если у них нет таких сердечно-легочных симптомов, как боль в грудной клетке», – сказал Джонатан Дрезнер (Jonathan A. Drezner), директор Медицинского центра спортивной кардиологии Вашингтонского университета, соавтор исследования.



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