 

Ветеринарные лекарства в скором времени могут стать дефицитом в России

19.04.2021, 15:12, Разное
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Сейчас в Госдуме проходит рассмотрение законопроекта о ветеринарных лекарственных средствах, который уже был принят в первом чтении в январе текущего года.
Принятие в первом чтении изначальной редакции законопроекта можно объяснить только чрезмерным патриотическим настроем депутатов российского парламента, которые захотели максимально широко поддержать отечественных производителей лекарств для животных. Правда, сделали они это без учета потребностей всех заинтересованных сторон, сообщает «Комсомольская правда».

Принятие закона в том виде, в котором он существует, будет означать возникновение острого дефицита на рынке ветеринарной фармы. Отечественные производители сегодня могут обеспечить только 30% необходимого объема лекарств для животных. Причем, это в равной степени справедливо, как для объема, так и для ассортимента.

Бизнес-ассоциация «Деловая Россия» организовала работу круглого стола, на котором представители сельхозпредприятий, участники рынка лекарств для животных, представители заинтересованных министерств и ведомств, обсуждали сильные и слабые стороны данного закона.
Как отметил Антон Данилов – Данильян, принятие данного закона станет причиной колоссального роста контрабанды препаратов в Россию, так как аналогов многим импортным средствам попросту нет. Как следствие увеличится и доля контрафакта, и уменьшатся налоговые поступления с их продажи.

Как пояснил директор АВФАРМ Андрей Межонов, на российском рынке сегодня представлены всего 37 производителей, которые получили все предусматриваемые новым законом для работы в России. Более того, у 16 из них допуски на работу в РФ закончатся в течение этого года.
В Минсельхозе исходят из того, что требования на рынке ветеринарных лекарственных препаратов должны быть одинаковыми для отечественных и иностранных производителей, напомнил во время «круглого стола» замглавы ведомства Максим Увайдов. Замминистра считает нормы законопроекта правильными и направленными на развитие отечественной отрасли ветеринарных лекарств. В то же время, он не исключил, что может потребоваться удлинение срока вступления рассматриваемых изменений (сейчас намечено на 1 сентября 2023 года).

Как считает зампредседателя ТПП РФ в сфере зообизнеса Татьяна Колчанова, уменьшение импорта лекарств для животных неизбежно скажется на цене на продукцию отечественного животноводства, которая поползет вверх. А самой продукции на прилавках станет намного меньше. РФ может столкнуться и искусственно созданным дефицитом.



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