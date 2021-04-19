 

Диетолог Макуха предупредила россиян об опасности популярного способа похудения к лету

19.04.2021, 15:12, Разное
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Отечественный диетолог Маргарита Макуха предупредила россиян об опасности популярного способа похудения к лету. Речь идёт о «так называемой» монодиете.
Человек, соблюдая монодиету, питается определённым видом продуктов в течение продолжительного времени. К примеру, регулярно употребляет кефир, яйца, овощи и яблоки. По словам эксперта, это приводит к дефициту питательных веществ, необходимых организму, а ещё к пищевым расстройствам со стабильными срывами и перееданиями.

Консультант по здоровому питанию объяснила, что жёсткая диета нагнетает стрессовое состояние, а также из-за значительного дефицита калорий может произойти потеря мышечной, костной массы и даже нарушение синтеза гормонов. Стоит отметить, что когда человек возвращается к обычному рациону, то вес увеличивается. Такое состояние вызывает сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные патологии и нередко онкологию.

Поэтому доктор Макуха советует худеть к лету при помощи сбалансированного питания и физических нагрузок. Это может быть ходьба или плавание. Необходимо насыщать свой организм продуктами с мононенасыщенными жирными кислотами (оливковое масло, орехи, кунжут и авокадо). Также нужно употреблять как можно больше цельнозерновой пищи, овощей и фруктов, кисломолочки и суперфудов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (морская рыба, семена льна и чиа).

Андрей Тяжельников согласен с коллегой и тоже рекомендует отказаться от жёстких диет весной. Он отмечает, что готовиться к пляжному сезону нужно не путём изнурительных диет, а восполнением утраченных витаминов за осенне-зимний период и прогулками на свежем воздухе. Также стоит употреблять пищу с большим количеством витаминов D, Е, С и В: рыбу, говяжью печень и шпинат, орехи, яйца и творог, злаки, овощи, ягоды и фрукты. Доктор объяснил, что похудеть к лету можно, исключив из рациона выпечку и продукты с большим содержанием сахара.

Источник: lenta.ru



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