Знаменитая домработница Люси откровенно рассказала о своей работе у Пугачевой

Домработница Людмила Дороднова пояснила о своей работе на Аллу Пугачеву. По словам знаменитой Люси, жизнь у Примадонны оказалась совсем не соответствующей статусу суперзвезды.

Людмила Дороднова известна в сфере российского шоу-бизнеса своей работой на многих популярных артистов. В свое время она наводила порядки в жилище Ларисы Мондрус, Тамары Миансаровой и Аллы Пугачевой во время ее брака с Филиппом Киркоровым. Не так давно жительница ушла на заслуженный отдых, доработав до пенсии у «короля российской эстрады». О своей жизни в доме Примадонны Людмила Дороднова, или, как ее называют работодатели, Люся, пояснила журналистам.

Как оказалось, Алла Пугачева, несмотря на статус суперзвезды, в быту достаточно простой человек. Условия жизни у звездного семейства Дороднова назвала комфортными и даже сравнила с золотой клеткой. За свою прилежную службу домработница получала приличное вознаграждение и была практически приравнена к члену семьи. Более того, Киркоров, отправляя любимую домработницу на отдых, не только дал ей солидное выходное пособие, но и пообещал помогать в дальнейшем.

Результатом старательности Дородновой стала ее финансовая обеспеченность, несмотря на то, что ее квартира однокомнатная, она хорошо оформлена. В свое время Киркоров предлагал ей приобрести апартаменты в одном подъезде с ним в центре столицы. У Примадонны Людмила Дороднова жила «как у Христа за пазухой», ни разу во взаимоотношениях с работодательницей она не встречала пафоса. О доброте Аллы Борисовны она с теплом вспоминает и сейчас.

Источник: www.starhit.ru