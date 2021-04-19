 

Бренд Genesis представил электрическую версию седана Genesis G80

19.04.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Hyundai официально представила новый электрокар под названием Electrified G80.

Особенностью автомобиля называют применение полного привода в начальной комплектации. Вместе с тем по внешнему виду отличить Electrified G80 от бензиновой модели достаточно сложно, тогда как изменения здесь коснулись исключительно бампера, решетки радиатора и воздухозаборников. Производитель не стал изменять и дизайн интерьера, сохранив привычные элементы.

Автомобиль отличается повышенной проходимостью и мощностью электрических установок на 365 л.с. Предполагается, что разогнать электрокар Electrified G80 до сотни можно за 4,9 секунды. Остальные особенности модели пока удерживаются в тайне от публики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA

23.07 / Мишустин рассказал о выздоровлении от коронавируса

24.09 / Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса

20.01 / Видео: НАТО вызывает рак

29.06 / Евро превысил 79 рублей, доллар поднялся выше 70 рублей

23.02 / Москва отреагировала на блокировку «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter

30.08 / Сборная РФ выиграла Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам

05.07 / В Австрии россиянин застрелил россиянина, причины и личности устанавливаются

20.10 / Курс гривны относительно основных валют продолжает снижаться

13.08 / Автомобиль с людьми обстреляли в Ингушетии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика