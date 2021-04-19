Бренд Genesis представил электрическую версию седана Genesis G80

Компания Hyundai официально представила новый электрокар под названием Electrified G80.

Особенностью автомобиля называют применение полного привода в начальной комплектации. Вместе с тем по внешнему виду отличить Electrified G80 от бензиновой модели достаточно сложно, тогда как изменения здесь коснулись исключительно бампера, решетки радиатора и воздухозаборников. Производитель не стал изменять и дизайн интерьера, сохранив привычные элементы.

Автомобиль отличается повышенной проходимостью и мощностью электрических установок на 365 л.с. Предполагается, что разогнать электрокар Electrified G80 до сотни можно за 4,9 секунды. Остальные особенности модели пока удерживаются в тайне от публики.