Скандалы: Лондон, Мальдивы и вилла под Петербургом

Красивая жизнь главного медстраховщика Северной столицы Александра Кужеля

Петербургские СМИ сообщили, что директор Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) Санкт-Петербурга Александр Кужель якобы может потерять свой пост «в связи с утратой доверия». Решение было принято после проверки фонда. Обычно такие истории заканчиваются для чиновников уголовным делом. Лайф выяснил, что пока Кужель руководит ТФОМС, его семья не бедствует: дорогая недвижимость в России и за границей, жизнь в роскоши.

В последние годы российские больницы и клиники, в том числе и частные, жалуются на то, что ТФОМСы стали задерживать страховое возмещение за оказанные пациентам медицинские услуги. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в разных регионах размер долга оценивается от 20 до 250 млн рублей.

Санкт-Петербург оказался в числе худших регионов по этому показателю. По данным судебной картотеки, за последние четыре года к местному фонду ОМС было подано 26 исков на общую сумму 60 млн рублей. А деньги в этой сфере крутятся большие: ТФОМС Петербурга получил 122 млрд рублей на 2021 год, 129 млрд — на 2022-й и 135 млрд рублей — на 2023 год.

Источник Лайфа в правоохранительных органах рассказал, куда деваются бюджеты ФОМСов.

— В рамках системы ОМС чиновники через посредников переводят деньги на депозиты или в офшоры, где они размещаются под процент. К концу года основные деньги возвращаются обратно в казну, мол, оказались не нужны для медицинских учреждений, а набежавший процент получают организаторы этой схемы, — рассказал оперативник.

Вилла у озера под Петербургом

Александр Кужель руководит ТФОМС Петербурга с ноября 2012 года. До этого он занимал кресло замглавы ведомства. Судя по официальным декларациям о доходах, он зарабатывал от 2,9 млн рублей в 2013 году до 3,9 млн рублей в 2018 году. Эти цифры не вяжутся с ценой его загородной недвижимости, обучением дочери в Лондоне и отдыхом в экзотических уголках мира.

Фото © spb.cian.ru

Согласно выписке из ЕГРН, предполагаемой супруге директора фонда Ольге Кужель принадлежал земельный участок в более чем два гектара с двухэтажным домом площадью в 190 квадратов в элитном коттеджном посёлке Рощино Выборгского района Ленинградской области. Это живописные места около лесного озера Малая Ладога.

На ЦИАН за дома подобной площади в этом посёлке просят около 40 млн рублей. Впрочем, это не предел. Цены на коттеджи в Рощино доходят до 320 млн рублей.

Из Лондона на Мальдивы

Предполагаемая дочь чиновника Яна Кужель в 2012 году поступила в The London school of economics and political science (LSE). В тот момент стоимость обучения составляла 16 000 британских фунтов стерлингов в год. А ещё родители обеспечивали студентке проживание, питание, перелёты на родину и даже многочисленные развлекательные поездки по европейским странам и экзотическим курортам.

В списке туристических предпочтений девушки значатся Мальдивы. Недельный тур туда будет стоить до 300 тысяч рублей в зависимости от отеля и питания, а также Канары — остров Тенерифе в Атлантическом океане. Самые бюджетные путёвки туда стоят от 160 тысяч рублей.

Эти фотографии Кужель публиковала в своём профиле в «Инстаграме». Внимание на них обратило движение «Росмедицина». Сейчас страница девушки в соцсети закрыта от посторонних.

По сведениям Лайфа, семье Кужель также принадлежит квартира площадью более 100 квадратных метров в доме № 30 на проспекте Ленина в Кронштадте. Это шестиэтажный дом 1900 года. На каждом этаже только две квартиры. Кадастровая стоимость квартиры Кужель оценена в 6,5 млн рублей. Реальная рыночная цена выше. Квартиры похожей площади с хорошим ремонтом в этом доме продают за 15 млн рублей.

Угроза уголовного дела

В 2014 году источник доходов Александра Кужеля уже проверяла горпрокуратура. Однако тогда чиновнику удалось выйти сухим из воды.

Евгений Кузнецов, Андрей Дубровский