 

Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

19.04.2021, 14:46, Новости дня
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Генеральная прокуратура на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.

«В связи с распространением в сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (признанный иноагентом ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.

Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП. «В сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ», – отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ. «Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ», – пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, и напомнил, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.



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