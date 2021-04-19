Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России

Россия вступила в постковиднй период, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она сообщила на открытии заседания научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященного развитию цифровой среды.

«Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», – передает ее слова ТАСС.

Напомним за минувшие стуки в РФ выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом.