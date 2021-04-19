Герой видео «Товарищ майор, проснитесь!» попал под служебную проверку

Министр внутренних дел Республики Алтай Александр Соловьев назначил проверку по поводу появления в Сети видеоролика со спящим в служебном автомобиле сотрудником полиции. В пресс-службе регионального МВД сообщают, что в крови сотрудника не обнаружили алкоголя.

В воскресенье, 19 апреля, в Сети стала распространяться видеозапись, сделанная жителем Усть-Коксинского района Алтая. На кадрах виден стоящий на обочине полицейский «УАЗ», за рулем которого спит майор полиции. На настойчивые попытки разбудить его правоохранитель долгое время не реагировал. Лишь спустя минуту настойчивых криков оператора он немного пришел в себя и нецензурно выразился в сторону автора видео, информирует БанкФакс.

Видео разошлось по соцсетям и вызвало бурные обсуждения. Некоторые предположили, что страж порядка был пьян, другие считают, что он сильно устал после дежурства.

Министр внутренних дел Республики Алтай назначил служебную проверку. В район выехали сотрудники аппарата регионального МВД, которые подтвердили, что на видео попал один из сотрудников полиции отделения МВД РФ по Усть-Коксинскому району. Его доставили в Усть-Коксинскую ЦРБ, где провели медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат оказался отрицательным. Анализ крови тоже показал, что в организме полицейского нет каких-либо спиртов.

В настоящее время сотрудник направлен на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья. По результатам проведения служебной проверки по данному факту руководство МВД по Республике Алтай примет решение в соответствии с действующим законодательством.