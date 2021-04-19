«Экстремисты», вперед!

(Это не призыв, это цитата из классика).

Если честно, то Межиров — автор не мой,

И анапест меня напрягает скорей.

Мне милее Самойлов, И Слуцкий прямой,

И размашистый дольник, и грубый хорей.

Но когда держиморда на «Доксу» орет,

А на герб воздевают омоновский щит,

— «Экстремисты», вперед! «Экстремисты», вперед,

— В голове у меня почему-то звучит.

«Экстремистом» объявят навальновский штаб, «Экстремистами» жаждут назвать ФБК*… Это явно придаст чрезвычайный масштаб Запрещеньям, еще не тотальным пока.

Все уже бесполезно, дерись — не дерись: Экстремист — это строгий, как минимум шесть, Экстремист — это значит почти террорист; Террорист — это можно пожизненно сесть.

Оппозиция сплошь перемолота в фарш, Ей пора закопаться, как пуганый крот, Ведь сегодня любые призывы на марш — «Экстремисты», вперед, «Экстремисты», вперед,

И к каким переменам теперь ни стремись — Даже если, к примеру, мороз надоест, — Все равно ты по ходу уже экстремист, Так что лучшая участь — домашний арест.

Негодуешь в уютном ФБ — экстремист, И тебя упакуем, и коммент потрем, Так что лучше заранее сам застрелись, Чтоб Росгвардии лишний не тратить патрон.

Несогласен с Лавровым? — заткнись, не срамись, Хочешь к туркам? — в РФ не место таким! Коль не хочешь войны, то совсем экстремист И при этом изменник (червонец накинь).

Экстремисты в Отечестве — каждый второй, Им не место в родном суверенном краю — Здесь останется только диванный герой, Круглосуточно чешущий гордость свою.

Но придется когда-то страну поднимать, Неизбежен с годами такой оборот, И завоет в отчаянье Родина-мать: — «Экстремисты», вперед, «Экстремисты», вперед!

Но бессмысленно будет латать решето. На последнем, боюсь, огневом рубеже Из диванного строя не выйдет никто: Кто способен был выйти, тот вышел уже.

И напрасно ярится последний задрот,

Призывая героев компьютерных драк:

— Онанисты, вперед! Онанисты, вперед!

Но какой тут вперед. Им стоять-то никак.

Дмитрий Быков,

* Вынуждены указать, что организация внесена Минюстом в список «иноагентов», но это, увы, никак ни с чем не рифмуется.

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