«Экстремисты», вперед!
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(Это не призыв, это цитата из классика).
Если честно, то Межиров — автор не мой,
И анапест меня напрягает скорей.
Мне милее Самойлов, И Слуцкий прямой,
И размашистый дольник, и грубый хорей.
Но когда держиморда на «Доксу» орет,
А на герб воздевают омоновский щит,
— «Экстремисты», вперед! «Экстремисты», вперед,
— В голове у меня почему-то звучит.
«Экстремистом» объявят навальновский штаб, «Экстремистами» жаждут назвать ФБК*… Это явно придаст чрезвычайный масштаб Запрещеньям, еще не тотальным пока.
Все уже бесполезно, дерись — не дерись: Экстремист — это строгий, как минимум шесть, Экстремист — это значит почти террорист; Террорист — это можно пожизненно сесть.
Оппозиция сплошь перемолота в фарш, Ей пора закопаться, как пуганый крот, Ведь сегодня любые призывы на марш — «Экстремисты», вперед, «Экстремисты», вперед,
И к каким переменам теперь ни стремись — Даже если, к примеру, мороз надоест, — Все равно ты по ходу уже экстремист, Так что лучшая участь — домашний арест.
Негодуешь в уютном ФБ — экстремист, И тебя упакуем, и коммент потрем, Так что лучше заранее сам застрелись, Чтоб Росгвардии лишний не тратить патрон.
Несогласен с Лавровым? — заткнись, не срамись, Хочешь к туркам? — в РФ не место таким! Коль не хочешь войны, то совсем экстремист И при этом изменник (червонец накинь).
Экстремисты в Отечестве — каждый второй, Им не место в родном суверенном краю — Здесь останется только диванный герой, Круглосуточно чешущий гордость свою.
Но придется когда-то страну поднимать, Неизбежен с годами такой оборот, И завоет в отчаянье Родина-мать: — «Экстремисты», вперед, «Экстремисты», вперед!
Но бессмысленно будет латать решето. На последнем, боюсь, огневом рубеже Из диванного строя не выйдет никто: Кто способен был выйти, тот вышел уже.
И напрасно ярится последний задрот,
Призывая героев компьютерных драк:
— Онанисты, вперед! Онанисты, вперед!
Но какой тут вперед. Им стоять-то никак.
Дмитрий Быков,
* Вынуждены указать, что организация внесена Минюстом в список «иноагентов», но это, увы, никак ни с чем не рифмуется.
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Источник: Новая газета
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