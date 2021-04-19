КМИС выяснил, в каких приложениях чаще всего общаются украинцы

Вторым по популярности является Messenger Facebook – 35%. На третьем и четвертом местах находятся Telegram (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%).

Не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Twitter, возможности которого для этих целей использует лишь 6% опрошенных. Вместе с тем, почти треть украинцев (27%) вообще не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Опрос также показал, что женщины чаще, чем мужчины, используют соцсети, хоть и не намного. Исключение – Twitter, в котором переписываются 6,4% мужчин и 6,2% женщин.

Скриншот: kiis.com.ua

В разрезе возрастных групп Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Можно выделить возрастную категорию 18–29 лет, где на втором месте по популярности (в отличие от других) находится Telegram. Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18–29 лет (5%) и увеличивается с возрастом: 30–39 лет – 11%, 40–49 лет – 13,5%, 50–59 лет – 25%, 60–69 лет – 51%, 70 лет и старше – 76%.

Скриншот: kiis.com.ua

В зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население) популярность приложений совпадает с условным рейтингом в целом по стране. Вместе с тем, возможности Telegram и WhatsApp несколько больше использует городское население. Telegram – 28% среди городского населения и 16% среди сельского. WhatsApp – 25% среди городского населения и 12% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского, тех опрошенных, которые не используют ни одним из перечисленных приложений – 37% и 23% соответственно.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился течение 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). В опросе приняли участие 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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