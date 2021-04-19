Гинзбург: У меня была очень серьезная борьба. В финал вышел я и Ди Каприо

“Как правило, все ювелирные украшения членов британской семьи находятся или в Букингемском дворце, или в Британском музее. И принцессы ими, как правило, не владеют. Мать-королева держит их, и когда они появляются на официальных мероприятиях, они надевают. Принцесса Диана очень любила ювелирные изделия. Его основная историческая ценность в каком плане? Что по традиции, британская принцесса является куратором балета. Знаменитый Лондонский балет – она его опекает. Принцесса Диана была достаточно амбициозная женщина. У нее в начале 90-х появилась идея: сделать балетную постановку, которая будет лучшей в мире. То есть будут лучшие сценографы, лучшие хореографы и постановщики, лучшие танцовщики. И выбор пал на “Лебединое озеро”. И действительно, в течение нескольких лет проходил отбор самых-самых лучших. И ей удалось обеспечить постановку этого балета, собрать лучших танцовщиков. Премьера была в июле 1997 года, буквально за месяц до ее трагической гибели. Она много времени проводила со сценографами, и у нее возник некий зрительный образ “Лебединого образа”, – рассказал он.

Гинсбург отметил, что принцесса Диана, понимая, что к ней будет приковано все внимание на премьере этого балета, решила сделать соответствующее ювелирное украшение.

“И есть такой ювелирный дом Garrard. Этому дому 375 лет. Если члены королевской семьи хотят заказать какие-то ювелирные изделия, они могут сделать только в этом ювелирном доме. Там лучшие ювелиры работают. Она там заказала”, – добавил он.

Гинзбург отметил, что принцесса Диана самостоятельно тщательно отбирала каждый из 476 бриллиантов для колье.

“И на протяжении четырех месяцев после аукциона, на котором я приобрел [колье], беседовал, встречался с владельцами Garrard, с теми ювелирами, которые принимали участие в этом. Они говорят, что более привередливого клиента не видели. Она приезжала по вторникам и четвергам. Там 476 бриллиантов. Она отбирала каждый из них. Постоянно браковала без видимых причин. С другой стороны, они подтверждают, что она хорошо в этом разбиралась. Ее не устраивал цвет платины и так далее. В результате было сделано великолепнейшее, красивейшее произведение: колье и серьги. 3 июля, когда была премьера балета, она была в нем. И есть фотография… Это вторая по популярности фотография после свадебной фотографии с принцем Чарльзом. Когда вышел после ее смерти журнал People в 10 млн экземпляров, на обложке была она в этом платье и колье”, – рассказал девелопер.

Он не назвал стоимость колье.

“Эта информация не публичная. Опять же, учитывая, что прошло много лет после ее смерти, и то, что меня принял владелец Garrard, конфиденциально я знаю эту информацию, но [разглашать нельзя]. Я купил [это колье] на нью-йоркском аукционе Guernsey. Это аукцион, специализация которого – редкие вещи. У меня была очень серьезная борьба. В финал вышел я и [голливудский актер Леонардо] Ди Каприо. Я победил”, – рассказал Гинзбург.

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Девелопер добавил, что это была “чисто конъюктурная бизнес-покупка”.

“Почему? С одной стороны, потому что я не являюсь горячим поклонником принцессы Дианы… [Оно стоит] миллионы, да. Но я купил для чего? Только с одной целью. Оно растет в цене”, – отметин он.

По словам Гинзбурга, он рассчитывал, что найдется покупатель, который захочет подарить британской королевской семье это колье.

“Это было время, когда я понимал, что принц Чарльз дряхлеет уже. Кроме того, я понимал те изменения, которые происходят в мире. Мы вступаем в новую эпоху, в новую цивилизацию. Британской империи нужна свежая кровь. Тут на арене стал мелькать двухметровый принц: вот он пилот вертолета в Афганистане… И я считал, и многие тогда говорили о том… А королева уже была в более чем преклонном возрасте. Я считал, что, возможно, принц Чарльз отречется – и старший сын принцессы Дианы станет королем. И вот на инаугурацию, куда будут приглашены все мировые лидеры, условно говоря, Владимир Владимирович Путин захочет приобрести и подарить ему ювелирное изделие, для которого его мама четыре месяца отбирала каждый камень”, – пояснил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).

В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.

В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата “МТН-Полтава”. В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.

Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.

Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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