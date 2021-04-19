 

“Застал тот момент, когда я была веселая, счастливая”. Петрожицкая рассказала о своем новом избраннике

19.04.2021, 14:28, Новости дня
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По словам актрисы, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией, поэтому во время знакомства ничего о ней не знал.

“Он как раз застал тот момент, когда я была веселая, счастливая, выспавшаяся и здоровая. И улыбалась. Этого его и зацепило. Мне нравится, как я себя ощущаю”, – рассказала Петрожицкая.

Актриса отметила, что длительное время у нее не было отношений с мужчинами, так как после развода с супругом она поддерживала с ним отношения.

“Настал тот момент, когда пора уже друг друга отпускать”, – резюмировала актриса комментируя личную жизнь.

Контекст:Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности “актер театра и кино”.
Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале “Папик” студии “Квартал 95”.
Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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