 

Марченко про Степанова: Он ведет себя как персонаж из “12 стульев”

19.04.2021, 14:28, Новости дня
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“Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из “12 стульев”: “Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед”. Вот так и Степанов. У него задача – забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас COVID-19, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой – “сначала деньги, а потом я буду вам бороться с “ковидом”. Так вопрос ставить нельзя”, – сказал Марченко.

Он отметил, что “выясняет отношения” со Степановым во время заседаний правительства.

“Мы максимально помогаем. Это же не про Степанова, это про страну и про людей. Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы”, – сказал глава Минфина.

Марченко также сообщил, что министерство намерено обсуждать Международным валютным фондом и другими партнерами “возможность незначительной корректировки бюджета в сторону увеличения расходов на медицину”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили у 1,95 млн случаев коронавируса, умерло 40 тыс. пациентов, выздоровело – почти 1,5 млн.
15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра выросла на 3,9 млрд грн. Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, предложения ведомства не учли.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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