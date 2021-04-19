В Кремле отреагировали на данные о подготовке госпереворота в Белоруссии

В минувшее воскресенье, 18 апреля, ФСБ России сообщила о задержании в Москве белорусских граждан – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. По версии спецслужбы, они готовили госпереворот в республике и покушение на президента Александра Лукашенко и его сыновей.

Информацию прокомментировали в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Белоруссии грозила большая опасность. По его словам, планы заговорщиков были “абсолютно конкретные и деструктивные”. Другие детали он отказался раскрыть.

Также Песков оставил без ответа вопрос о причастности Вашингтона к покушению. Вместе с этим он отметил, что во время недавнего телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии, передает РИА Новости.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что захват власти был запланирован в день проведения парада Победы в Минске 9 мая. Злоумышленники планировали физически устранить Лукашенко, заблокировать подразделения внутренних войск и ОМОНА, а также захватить теле– и радиоцентры города.

В эфире телеканала ОНТ президент Белоруссии заявил, что операцию готовили спецслужбы США. Лукашенко подчеркнул, что они получили одобрение со стороны высшего американского руководства и намеревались действовать по сценарию “цветных революций”.