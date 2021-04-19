 

Геофизики США: магнитное поле Земли существует не благодаря ядру планеты

19.04.2021, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи выдвинули новую теорию происхождения магнитного поля Земли. Группа геофизиков считают, что происхождение этого феномена объясняется совсем не наличием у планеты ядра.
До недавнего времени магнитное поле Земли считалось результатом воздействия ее ядра. Однако исследователи из Соединенных Штатов, изучив новые факты в сфере геомагнетизма, выдвинули новую теорию. Как установили специалисты Калифорнийского Университета и Института Скриппса, это поле могло быть образовано благодаря воздействию мантии планеты.

Согласно работе учёного Никоса Блана, предыдущие варианты происхождения магнитного поля стали причиной переоцененной роли термодинамики его генерации на ранних этапах развития Земли. В настоящее время нет объединяющей теории температурных значений при формировании планеты на разных этапах эволюции. В предыдущих работах наука рассматривала Землю, как своеобразную динамо-машину, своей работой создающую феномен геомагнетизма.

Примерно в 2010 году французские исследователи публиковали гипотезу о расплавленном состоянии геосферы между корой и ядром. Возможность сохранения в жидком состоянии мантии Земли исследователи трактовали, как доказательство ее состава из жидкого силикатного материала с высокими свойствами проводника.

Источник: ekovolga.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Контент от Сассексов: Меган Маркл и принц Гарри подписали крупный контракт с Netflix

07.02 / Отряды киберпартизан

21.11 / Ученые заявили о молекуле, способной блокировать коронавирус

11.03 / “Содержанки”: Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Владимир Мишуков и другие в первом тизере нового сезона

12.11 / Мнение: Культ личности со скидкой

28.01 / В гостях у Криса Мартина и Дакоты Джонсон: экскурсия по новому особняку пары в Малибу

11.10 / «Зря вы хрюкаете!»

18.12 / Мнение: Квадрига

29.09 / В Антарктиде под растаявшим снегом ученые нашли мумии пингвинов

12.08 / Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика