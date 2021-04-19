Геофизики США: магнитное поле Земли существует не благодаря ядру планеты

Американские исследователи выдвинули новую теорию происхождения магнитного поля Земли. Группа геофизиков считают, что происхождение этого феномена объясняется совсем не наличием у планеты ядра.

До недавнего времени магнитное поле Земли считалось результатом воздействия ее ядра. Однако исследователи из Соединенных Штатов, изучив новые факты в сфере геомагнетизма, выдвинули новую теорию. Как установили специалисты Калифорнийского Университета и Института Скриппса, это поле могло быть образовано благодаря воздействию мантии планеты.

Согласно работе учёного Никоса Блана, предыдущие варианты происхождения магнитного поля стали причиной переоцененной роли термодинамики его генерации на ранних этапах развития Земли. В настоящее время нет объединяющей теории температурных значений при формировании планеты на разных этапах эволюции. В предыдущих работах наука рассматривала Землю, как своеобразную динамо-машину, своей работой создающую феномен геомагнетизма.

Примерно в 2010 году французские исследователи публиковали гипотезу о расплавленном состоянии геосферы между корой и ядром. Возможность сохранения в жидком состоянии мантии Земли исследователи трактовали, как доказательство ее состава из жидкого силикатного материала с высокими свойствами проводника.

Источник: ekovolga.com