Медики рассказали о необходимости употребления имбиря при раке и диабете

Медики рассказали об оптимальном питании при наличии рака или диабета и влиянии приправ и специй на организм. Как оказалось, при наличии онкологии и расстройствах метаболизма необходимо употреблять имбирь.

Специи и приправы содержат множество витаминов и микроэлементов, благодаря чему они не только придают вкус и аромат блюдам, но и укрепляют организм. Как известно, корень имбиря Zīngiber officināle очень действенен при простудных заболеваниях. Однако, как рассказали медики, это растение может помочь и с целым рядом других расстройств здоровья.

В первую очередь, напоминают ученые, что этот корень, измельченный или в порошке, устраняет тошноту, повышенное газообразование, борется с дизентерией и потерей аппетита, диареей и изжогой. Имбирь следует включить в рацион и в случае с диабетом, благодаря содержащимся в нем веществам, он улучшает обмен веществ. Последние же исследования специалистов показали, что Zīngiber officināle эффективен и при онкологических заболевания.

В первую очередь, с помощью имбиря можно бороться со злокачественными опухолями органов желудочно-кишечного тракта. Активные компоненты растения также действенны при болезнях сердца и сосудов, и, по данным исследователей из Тегеранского университета медицинских наук в Иране, регулируют уровень холестерина в крови, что улучшает кардиосистему. Кроме того, оптимизируя чувствительность организма к инсулину и липидный обмен, этот полезный корень контролирует уровень сахара. Принимая специю с утра, как утверждают врачи, пациенты смогут избежать осложнений.

Для того, чтобы установить пользу от специи, эксперты изучили опыт ее приема на примере рандомно отобранных 70 добровольцев. Участников эксперимента разделили на две группы, одна из которых на протяжении трех месяцев употребляла имбирь в капсулах по 1600 мг. Вторая же группа получала плацебо, не зная при этом, что в ней содержалась только мука. По результатам тестов анализы участников первой группы показали снижение триглицеридов и холестерина, что доказало его пользу и исключило эффект самовнушения.

Источник: www.medicinform.net