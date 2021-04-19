 

Анастасия Волочкова пожаловалась, что на ней висят платья

19.04.2021, 14:18, Разное
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В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова пожаловалась поклонникам на то, что у нее бешенный график. В результате таких нагрузок, балерина заметно похудела и обеспокоена тем, что на ней теперь висят платья.
Фолловеры похвалили артистку за то, что она многое успевает сделать за день, но призвали позаботиться и о собственном здоровье. То, что она потеряла килограммы, видно невооруженным глазом. Многие заметили, что Анастасия Волочкова выглядит намного привлекательнее с прежними формами. Некоторые предположили, что танцовщице нужно сдать анализы, так как такая экстремальная худоба может свидетельствовать о тяжелой болезни.

Недавно Анастасия Волочкова пояснила о том, что вновь воссоединилась со своим возлюбленным по имени Олег. С бизнесменом балерина встречается почти год, но скрывает его личность и не показывает совместных снимков подписчикам. Она не скрывает, что счастлива в этих отношениях и не прочь стать женой своего нового возлюбленного. В минувшем году артистка рассказывала о том, что на свадьбе намерена сменить в течение вечера несколько нарядов.



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