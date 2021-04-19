 

Toyota представила концепт bZ4X электрического кроссовера 2022 года

19.04.2021, 14:16, Новости дня
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Японский бренд Toyota официально выпустил новый концепт электрического кроссовера под названием bZ4X.

Автомобиль построен на платформе e-TNGA. Отличить новинку не составит труда по зауженной головной оптике, удлиненному капоту, а также пологой крыше. Кроме того, новинка отличается от ранее выпущенных моделей задними фонарями и тонкой полоской. Заявлено, что автомобиль получил также широкоформатный экран мультимеийного комплекса, а также «плавающую» центральную консоль.

Пока производитель не раскрывает технические параметры нового электрокара e-TNGA, однако указано, что уже в середине следующего года автомобиль в серийном исполнении поступит в свободную продажу



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