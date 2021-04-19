 

Захарова посоветовала Чехии не удивляться ответу России

19.04.2021, 13:52, Новости дня
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Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат.

Она также назвала действия Чехии в отношении РФ предательством своих же граждан. «Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно», – сообщила Захарова.

«Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере, во многом, к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно, США и исповедуют в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет», – сказала Захарова.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы РФ в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.

Власти Чехии удивились реакции РФ на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.



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