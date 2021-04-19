Джастин Бибер, слезы и миллионы долларов: новые детали специального выпуска “Друзей”

На фоне съемок специального выпуска любимого миллионами ситкома “Друзья” появляются все новые и новые подробности долгожданного продолжения телешоу. Так, стало известно, что помимо любимых героев – все шесть главных персонажей вновь появятся на экране – в этом эпизоде будет новый герой в исполнении Джастина Бибера. В фильмографии 27-летнего артиста семь картин, правда, в пяти из них он играет самого себя, то есть камео. В “Друзьях” он появится в небольшой сцене в костюме “Спудника”, в котором герой Дэвида Швиммера – Росс Геллер – шокировал друзей на вечеринке по случаю Хэллоуина в одном из эпизодов 8-го сезона. Бибер, как и многие, фанат сериала, хотя когда в 2004 году на экраны вышла последняя серия, ему было всего 10 лет.

Джастин был удостоен чести участвовать и не возражал оказаться в нелепом костюме. Все было организовано как военная операция, чтобы держать детали в секрете, и Джастину это удалось,– цитируют СМИ источник.

Джастин Бибер

Кроме этого в СМИ попала информация о гонорарах артистов. Сообщается, что за этот эпизод каждый их шести звезд получит по 2,5 миллиона долларов. Впрочем, как пишет In Touch, ссылаясь на свой источник, их “мало интересовали деньги”, а Кортни Кокс и вовсе была готова сниматься бесплатно. Одна из авторов культового шоу Марта Кауффман также подтвердила, что съемки проходят при живой аудитории, что “необходимо для создания нужного настроения”:

В этом шоу не будет сценария, и нам нужна живая аудитория. Без нее ничего не получится… Они (актеры) играют сами себя, никто не переживает о том, что забудет свою реплику. Они очень естественно общаются и много шутят, даже доводя друг друга до истерики.

Продюсеры полностью, в мельчайших подробностях, воссоздали те самые декорации. И, вновь оказавшись в квартире Моники и в Центральной кофейне, Дженнифер Энистон, по словам свидетелей, не смогла сдержать сентиментальных слез.

Кадр из сериала “Друзья”

Напомним, спустя 16 лет после окончания проекта, в 2020 году, компания HBO Max объявила, что команда приступает к съемкам специального выпуска. Начало работы было запланировано на май прошлого года, но из-за пандемии коронавируса съемки приостановили. А в январе этого года Лиза Кудроу, исполнительница эксцентричной Фиби, подтвердила – съемки наконец-то начались. Все ее коллеги по сериалу – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри Абсолютно дали согласие на участие и уже снялись в нескольких сценах. Каждый был рад снова вернуться на знакомую площадку.