Высоковольтные отношения

Страны Балтии отказываются от российской электроэнергии. Кому и сколько это будет стоить.

В начале апреля, 8 и 11 числа, страны Балтии в тестовом режиме прекратили закупки российской электроэнергии. Это часть подготовки к выходу из так называемого кольца БРЭЛЛ — единой энергосистемы, объединяющей Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Выход намечен на 2025 год — предполагается, что после этого балтийские страны полностью синхронизируют свои энергосистемы с европейскими и перестанут закупать российскую электроэнергию. РФ видит в этом исключительно политические причины и подсчитывает убытки, которые предположительно понесут жители Литвы, Латвии и Эстонии — конечные потребители электроэнергии. В странах Балтии, напротив, уверяют, что все трудности — временные, и регион, в конечном счете, только выиграет, порвав энергетические отношения с Россией.

Пока мы едины

Тест 8 и 11 апреля был инициирован министерством энергетики Беларуси и касался отключения четырех трансграничных линий электропередач с Литвой. Некоторые российские СМИ написали, что Латвия на эти два дня также отказалась от закупок российской электроэнергии без объяснения причин.

В латвийском министерстве экономики говорят, что это не совсем так.

— Отключение потока из Беларуси в Литву сказывается на системах всех балтийских стран, в том числе Латвии и Эстонии, — объясняет заместитель госсекретаря по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс. — Поэтому было решено, что в эти дни коммерческие потоки будут равны нулю. При этом есть абсолютная норма: если планируются важные изменения в сетях, операторы должны заранее проинформировать об этом биржу Nord Pool. Эта информация была опубликована заранее и доступна всем компаниям, которые работают на рынке.

Апрельский тест — маленький фрагмент масштабной реформы энергетического рынка балтийских стран. Сейчас этот рынок выглядит так. Литва, Латвия и Эстония объединены с Россией и Беларусью в единое энергокольцо — наследие времен СССР, которое сейчас функционирует на основе соглашения, заключенного в 2001 году. Соглашение, в частности, предполагает, что страны поддерживают синхронность работы системы, обмениваются электроэнергией и выручают друг друга в случае аварийных ситуаций. Ради последней цели каждая страна выделила определенное количество мощностей в общий резерв на случай аварии.

Строительство второго энергоблока Игналинской атомной электрической станцией. Литовская ССР, 1984 год. Остановлена 31 декабря 2009 года. Фото: РИА Новости

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Для РФ еще один важный элемент единого кольца — энергоснабжение Калининградской области, которая отделена от основной части РФ и граничит с Литвой.

В начале 2000-х страны Балтии были практически полностью изолированы от европейской энергосистемы. В 2006 году Литва и Польша подписали соглашение о создании электросоединения между двумя странами, однако строительство так и не началось. В 2014 году, после аннексии Крыма, отношения между Россией и балтийскими соседями резко ухудшились. В странах Балтии, как и в Европе в целом, заговорили о необходимости энергетической независимости от России. В том же году Евросоюз выделил деньги на строительство LitPol Link — соединения между Литвой и Польшей. Через два года было запущено соединение NordBalt между Литвой и Швецией.

С 2007 года к европейской энергосистеме подключилась Эстония — заработал подводный энергомост Estlink1, соединяющий Эстонию с Финляндией, он находится в совместной собственности трех балтийских республик. В 2014 году был достроен и запущен второй мост — Estlink2.

Опасный белорусский атом

Желание отказаться от российской электроэнергии — не единственная причина выхода из БРЭЛЛ. В 2008 году было объявлено о планах строительства Белорусской атомной электростанции под Островцом — примерно в 50 километрах от Вильнюса. Литовские власти сразу же забили тревогу. По их оценкам, место для строительства было выбрано небезопасное: там периодически случаются землетрясения и подземные бури. Экологи обратили внимание, что в случае аварии река Нярис, которая протекает по территории Беларуси и Литвы, будет загрязнена радиоактивными веществами.

Строящаяся атомная электростанция в 18 километрах от города Островец Гродненской области, 2018 год. Фото: РИА Новости

Оценки МАГАТЭ, которые по итогам строительства не предъявили БелАЭС никаких технических претензий, не убедили литовских чиновников. В недавнем отчете литовской госинспекции по безопасности атомной энергетики указано, что Беларусь не учитывает угрозу лесных пожаров, землетрясений и наводнений, не может гарантировать автономную работу станции в случае тяжелой аварии и не проводила стресс-тестов, которые показали бы, что станция выдержит, например, столкновение с самолетом. Когда в ноябре 2020 года был запущен первый блок, в аптеках Вильнюса стали бесплатно раздавать таблетки йода — на случай аварии.

Еще в 2015 году премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что Литва будет бойкотировать поставки электроэнергии с БелАЭС.

Бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс. Фото: ЕРА

Литовское руководство активно пыталось привлечь на свою сторону Латвию и Эстонию, но те не торопились примкнуть к бойкоту. Ситуация поменялась после последних президентских выборов и репрессий в Беларуси — Таллин и Рига также заявили, что отказываются покупать электроэнергию с БелАЭС. Между тем, пока страны существуют в едином энергетическом кольце, это довольно сложно реализовать технически.

Кто теряет?

В минэкономики Латвии говорят, что процесс выхода из БРЭЛЛ идет по плану, согласованному между балтийскими странами и странами — поставщиками электроэнергии — Польшей, Швецией и Финляндией. Недавно было запущено третье соединение между Латвией и Эстонией, до 2025 года должны быть модернизированы две уже существующие ветки. Литва и Польша занимаются строительством необходимых сечений.

Одновременно к распаду БРЭЛЛ готовятся РФ и Беларусь. После тестов 8 и 11 апреля министерство энергетики Беларуси сообщило, что тесты прошли успешно и продемонстрировали способность белорусской энергосистемы работать без связи с литовской. Возможность Калининградской области работать в изолированном режиме уже тестировалась несколько раз — и тоже успешно.

По данным газеты «КоммерсантЪ», в 2019 году выручка российской компании «Интер РАО» — оператора экспорта электроэнергии — от продаж в Литву составила 20 с половиной млрд рублей. Этой зимой из-за сильных морозов объем экспорта электроэнергии из РФ в страны Балтии резко вырос. При этом эксперт по элетроэнергетике из «ВТБ Капитал» Владимир Скляр в разговоре с изданием отметил, что выручка от балтийского направления составляет не более 1% от выручки компании в целом, поэтому потеря рынка будет для РФ незначительной.

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Многие российские эксперты соглашаются с ним, указывая, что если проблемы будут, то у стран Балтии.

Причин называют несколько. Во-первых, цена: 8 апреля, во время тестового отключения, спотовые цены на электроэнергию в Литве выросли на 4 евро за МВт/ч. Российская электроэнергия, в целом, дешевле скандинавской — в том числе, за счет низкой доли электроэнергии солнца и ветра и отсутствия требований по оплате выбросов углекислого газа. Во-вторых, надежность: система БРЭЛЛ работает бесперебойно, в то время как литовское соединение NordBalt за первые два года выходило из строя около 20 раз.

В странах Балтии с этими аргументами не согласны. Прогнозировать рост цен на основе показателей одного дня вообще неправильно, говорит Эдийс Шайцанс из латвийского министерства экономики.

— На цену электричества влияет много факторов, — объясняет он. — Цена зависит от того, кто сколько предлагает и покупает. Например, какое производство на наших ГЭС, сколько сейчас доступно в скандинавских странах. От времени года. От того, сколько было воды и сколько ветра дуло. Одна турбина на одной станции пошла на ремонт — это тоже влияет на цену электроэнергии. Но удобно покупать электроэнергию на бирже, мы видим все предложения.

Ветрогенераторы в Латвии. Фото: ЕРА

По словам Шайцанса, на конечных потребителей в Латвии выход из БРЭЛЛ практически никак не повлияет, потому что уже сейчас объем импорта из РФ держится на уровне нескольких процентов. Больше половины своих потребностей Латвия покрывает за счет собственных гидроэлектростанций, нехватку компенсирует, в основном, за счет скандинавской электроэнергии, полученной от соседних Литвы с Эстонией.

Оценка последствий выхода из БРЭЛЛ зависит еще и от того, с какой стороны на это смотреть, считает бывший министр энергетики Латвии Юрис Озолиньш. «Зеленая» энергия ветра, воды и солнца, процент которой увеличивается в выработке и скандинавских, и балтийских стран, пока дороже в производстве, и цена на нее в принципе волатильнее, чем на энергию, вырабатываемую из нефти и газа. Но будущее за ней.

— Европа движется в сторону возобновляемой энергии и снижения выбросов, — говорит Озолиньш. — Мы идем в том же направлении, нас двигают технологии и новые знания. У меня вопрос — где останется Россия? Она что, всю жизнь будет жить на нефти и газе? Я не думаю, что в РФ всегда будут фантастически низкие цены. Мы живем во время перемен, и лучше себя будут чувствовать те, кто эти перемены предугадал.

Мария Епифанова

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