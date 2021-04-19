Украинским политикам грозит разбирательство в Высшем суде Лондона по делу “Нефтегаздобычи” – СМИ

По данным агентства, в марте 2021 года Семинский, используя партийные связи, предпринял ряд попыток незаконного влияния на правоохранительную систему и суды и провел встречу с президентом Украины на тему “Нефтегаздобычи”.

“Если факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся, тогда этим делом уже в обозримой перспективе будут заниматься не украинские суды, а, например, Высокий суд Лондона. Подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением “Нефтегаздобычи”, – пишут авторы публикации.

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявлял, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского.

В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве.

Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

На прошлой неделе “Цензор.НЕТ” опубликовал расшифровки разговора экс-директора “Нефтегаздобычи”, а сейчас – нардепа от “Слуги народа” Семинского с Андреем Мельником, который является подозреваемым по делу о похищении Семинского.В этом разговоре собеседники в том числе обсудили встречу с нардепами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, чтобы они поучаствовали в разделе доли Рудьковского в компании “Нефтегаздобыча”.

Семинский, судя по записям, опубликованным “Цензор.НЕТ”, просил Мельника дать необходимые ему показания в суде и объяснил, что суть его конфликта с Рудьковским заключается в том, что тот не отдал ему 10% акций “Нефтегаздобычи”, хотя признался, что не имел на них документов.

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