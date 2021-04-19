 

“Собрать самые светлые головы”. Зеленский заявил, что Украине нужна своя лаборатория по разработке вакцин

19.04.2021, 13:34, Новости дня
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“Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего”, – сказал глава государства.

По словам Зеленского, подготовить лабораторию следует “как можно быстрее”.

В ходе селекторного совещания была озвучена информация, что на создание лаборатории в государственном бюджете Украины предусмотрено 100 млн грн, и “Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи”.

Контекст:20 октября 2020 года Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.
Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.
В конце марта 2021 года главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.
В начале апреля Степанов заявил, что разработка украинской вакцины от коронавируса – вопрос национальной безопасности, поэтому на это стоит пойти даже с учетом того, что разработка препарата может быть дороже, чем предполагалось ранее.
Зеленский говорил, что готов испытать отечественную вакцину на себе.
Украинцев прививают от коронавируса вакцинами Covishield, Pfizer/BioNTech и CoronaVac. На 19 апреля в стране введены 450 тыс. доз препаратов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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