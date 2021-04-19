 

Ставшую мемом одесскую скульптуру с пластмассовой бутылкой в голове восстановили, убрали ли пластик – неизвестно

19.04.2021, 13:34, Новости дня
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На то, что скульптура начала разрушаться, 8 апреля в Facebook обратил внимание одесский краевед Евгений Сокольский – он опубликовал фото, на котором видно, что половина лица изваяния отвалилась, обнажив внутри пластиковую бутылку. Мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook заявил, что скульптуру восстановят в кратчайшие сроки и назвал ответственным в инциденте подрядчика, который реставрировал фасад здания. 

Фото: Андрей Красножон / Facebook

На следующий день статую закрыли тканью, а бутылка внутри головы ангела стала поводом для шуток, мемов и карикатур. 

“Пушкинская” пишет, что в таком состоянии скульптура пробыла не менее месяца, прежде чем инцидент получил огласку – ангела без половины головы видели еще 9 марта. 

18 апреля скульптура уже была восстановлена. Однако неизвестно, убрали ли бутылку, которая находилась внутри. В горсовете Одессы пока не информировали, кто и как реставрировал поврежденное лицо статуи.  

Повреждена была скульптура, расположенная справа. Фото: pushkinska.net

Контекст:Фасад Дома Руссова после продолжительной реставрации открыли с фейерверком и концертом 27 декабря 2019 года, общая стоимость работ составила более 150 млн грн, оплачивал их горсовет, проектом занимался “Укрспецпроект”, отмечала “Думская”. До этого здание на улице Садовой с 2002 года стояло как непригодное к эксплуатации, в 2009-м и 2016 году там произошли пожары.
В горсовете называют здание одним из самых красивых архитектурных памятников. В 2018 году там информировали о работе реставраторов над скульптурами – над восстановлением лепных элементов фасада работал отдельный цех. 
Сейчас Дом Руссова закрыт. В 2020 году горсовет зарегистрировал его за собой, но это решение оспаривают в суде компании, которые, по данным “Пушкинской”, связаны с  которые связаны с бизнесменом Русланом Тарпаном. 
В январе 2021 года полиция сообщила о подозрении экс-директору “Укрспецпроекта”  Елене Сердюк. По версии следствия, объем и стоимость работ в отчетной документации был завышен, что нанесло городу 5 млн грн ущерба, сообщали в областной прокуратуре.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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