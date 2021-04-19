 

В России подорожали курица и яйца

19.04.2021, 13:30, Разное
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Мясо курицы и яйца стали дороже более чем на 10%. Заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что подобная тенденция позволяет государству зафиксировать предельные розничные цены.

Согласно данным Росстата, с начала текущего года стоимость курицы взлетела на
14,6%, а яиц – на 11,6%. Вместе с тем, производители стали снижать отпускные цены на эти товары.

Такая тенденция в последнее время объясняется тем, что народ стал меньше покупать курицу и яйца во время поста. Отметим, что ранее были продлены соглашения
по удержанию цен на продукты в России.

Напомним, в первый месяц весны появилась информация о том, что в стране будут контролироваться цены на яйца и мясо птицы. Птицефермы предложили продавцам повысить их стоимость на 10%.

Как писали “Дни.ру”, эксперты считают, что цены на продукты в России растут из-за снижения предложения на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, причина также в росте цен на нефть и инфляционных ожиданиях.
В частности, цены на сельхозпродукцию растут из-за снижения производства.



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