 

В Китае показали обновленный седан Lexus ES

19.04.2021, 13:22, Новости дня
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Премиальная марка Lexus официально представила на выставке в Шанхае новый бизнес-седан Lexus ES в рестайлинговом исполнении.

Отличительной особенностью автомобиля называют решетку радиатора и светодиодные фары. Также приобрести Lexus ES можно в новых оттенках, а также с усовершенствованными колесными дисками. Что касается интерьера салона, то здесь никаких серьезных обновлений не зафиксировано. Автомобиль оснащается мультимедийным комплексом, а также цифровой приборной панелью.

Также достоинством рестайлингового седана Lexus ES называют модернизированную систему безопасности Lexus Safety System +2.5, а также ряд других достоинств. Вместе с тем технические характеристики не озвучивают до поступления в продажу представленной новинки.



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