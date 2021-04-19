Ученые обнаружили еще одно назначение бумеранга

Науке давно известны два факта. Во-первых, первобытные люди использовали бумеранг для охоты. Во-вторых, бумерангами пользовались не только наши прямые предки, но и неандертальцы.

А недавно ученые установили и третий факт: кроме охотничьего оружия, бумеранги в древности играли роль орудия труда для производства других орудий труда.

Ученые провели экспертизу бумерангов, найденных во время раскопок в Европе. Их возраст – около 500 тыс. лет. Но на них четко видны царапины, оставленные камнем. Очевидно, бумерангами еще и шлифовали каменные топоры и скребки. Для этого бумеранги делали из самых твердых пород дерева. Бумеранги используются и наше время. Правда, сейчас их бросают больше для развлечения.