Китай планирует отправить космические корабли за пределы Солнечной системы

Примерно через три года китайцы планируют запустить в далекие просторы Вселенной два космических зонда. Аппараты уже готовят к старту. Они отправятся за пределы Солнечной системы, границ которой должны достигнуть к 2049 году.

Эта дата была выбрана не случайно. Именно тогда Китайская Народная Республика будет отмечать свое столетие, сообщают источники из китайского аэрокосмического ведомства.

Напомним, что до сих пор только два «Вояджера», запущенных с Земли, сумели выйти за пределы Солнечной системы. Первый пролетел 22,7 млрд км, второй – 19 млрд км. Китайские зонды также будут проводить сбор информации для науки. На них будет установлено специальное оборудование весом около 50 кг.