 

Китай планирует отправить космические корабли за пределы Солнечной системы

19.04.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Примерно через три года китайцы планируют запустить в далекие просторы Вселенной два космических зонда. Аппараты уже готовят к старту. Они отправятся за пределы Солнечной системы, границ которой должны достигнуть к 2049 году.

Эта дата была выбрана не случайно. Именно тогда Китайская Народная Республика будет отмечать свое столетие, сообщают источники из китайского аэрокосмического ведомства.

Напомним, что до сих пор только два «Вояджера», запущенных с Земли, сумели выйти за пределы Солнечной системы. Первый пролетел 22,7 млрд км, второй – 19 млрд км. Китайские зонды также будут проводить сбор информации для науки. На них будет установлено специальное оборудование весом около 50 кг.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Российские студенты рассказали о планах по открытию бизнеса

01.02 / Медведев оценил отношения РФ и США при Трампе

03.09 / Ученые предложили закрыть водоемкие производства Крыма

13.02 / В компании Microsoft начали тестировать апрельскую версию Windows 10

23.07 / Корабль «Прогресс МС-15» стартовал к МКС

19.03 / У бразильских ягуаров замечена полезная особенность

09.09 / “Ждем расширения санкций за Керченский мост”. В МИД Украины прокомментировали продление санкций Евросоюза против России за аннексию Крыма

27.10 / Путин выразил беспокойство непрофессиональной реставрацией памятников культуры

15.10 / Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру

07.03 / Делегация вооруженных сил Великобритании побывала в зоне проведения ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика