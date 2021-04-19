Россия решила не сокращать научную программу на МКС до создания новой станции

Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу», – передает РИА «Новости» сообщение Рогозина.

Так он ответил на вопрос о необходимости запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС на фоне планов по созданию новой станции.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как РФ сохранит присутствие в космосе без МКС.