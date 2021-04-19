Россия решила не сокращать научную программу на МКС до создания новой станции
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Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу», – передает РИА «Новости» сообщение Рогозина.
Так он ответил на вопрос о необходимости запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС на фоне планов по созданию новой станции.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как РФ сохранит присутствие в космосе без МКС.
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