 

Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли впервые показала лицо младшей дочери

19.04.2021, 12:50, Разное
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8 января этого года звезда исторического турецкого сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли во второй раз стала матерью. Актриса, сыгравшая в сериале роль Хюррем Султан, рассказала, что родила дочь, которую назвала Лили Кои. За эти месяцы Мерьем лишь несколько раз показывала малышку, но лица на фотографиях ни разу не было видно.

На днях актриса опубликовала нежный семейный портрет с дочерьми. На кадре она крепко обнимает 4-месячную Лили Кои и 7-летнюю Лару (свой день рождения девочка отпраздновала в феврале). При этом младшую девочку актриса впервые показала анфас.

Мерьем Узерли с дочерьми

Сама Узерли никак не комментирует свою личную жизнь ни в интервью, ни в комментариях — это ее принципиальная позиция. Если дочерей она иногда и показывает публично, то вот своего возлюбленного и, предположительно, отца младшего ребенка тщательно скрывает. Подписчики провели расследование и предположили, что мужчина из ее творческого аккаунта в Instagram и аниматор на недавнем дне рождения Лары – один и тот же человек. Позже она сама намекнула подписчикам на верность их догадок, опубликовав в сторис видео с коробкой конфет, которую ей подарили на День Святого Валентина. На крышке коробки и внутри можно рассмотреть фотографии актрисы с ее возлюбленным и дочерьми.

Напомним, первая беременность актрисы сопровождалась скандалом почти мирового масштаба. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона исторического сериала, Мерьем разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные и слезные письма, просили вернуть “их любимую Хюррем”, но все было тщетно. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. Лару Узерли родила 10 февраля 2014-го, после чего вновь вернулась в Турцию и стала сниматься в кино.

Мерьем Узерли с дочерьми



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