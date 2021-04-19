Что сломалось в России? Нормальная жизнь

Фронт «космонавтов» стал настолько плотным, что за щитами и дубинками не различить, осталось ли от государства что-то еще.

В стране сломались две вещи. Любая политическая деятельность почти официально объявлена преступной. Несколько недель назад полиция сорвала съезд муниципальных депутатов в Москве, задержав весь зал в 200 человек. А решительный шаг к восстановлению статьи за «Антисоветскую агитацию и пропаганду», существовавшую в советском Уголовном кодексе вплоть до 1989 года и отмененную решением Михаила Горбачева, сделала сейчас московская прокуратура. В соответствии с ее иском ФБК (признан Минюстом «иностранным агентом», и число этих титулов будет только множиться) сторонники Навального, его штабы в стране и сама антикоррупционная деятельность должны быть признаны экстремистскими. Если это случится, пожертвования Навальному будут приравнены к финансированию терроризма, а счета организаций и рядовых активистов внесены в реестр Росфинмониторинга и заблокированы.

Неловко напоминать об этом, но вина сторонников Навального заключается в том, что

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они пытались реализовывать конституционные права жителей РФ — участвовать в выборах и побеждать на них.

В 2013 году на выборах мэра Москвы за Алексея Навального проголосовало более 600 тысяч избирателей (за Собянина, для сравнения, — 1190 тысяч), он набрал 27% голосов и занял второе место. К 2021 году институт демократического представительства сломан — интересы млн людей в стране не защищают никакие политики.

Но ломается и вторая вещь, которую обычно аккуратно называют «диалогом власти и общества». Исчезают фигуры и площадки, которые в равной степени могут разговаривать с группами жителей и с властью. Государственный порядок прикрыт хорошо эшелонированным фронтом силовиков, достигших невиданного с середины прошлого века мастерства в искусстве вламываться в частные жилища с обысками на рассвете.

Фронт «космонавтов» стал настолько плотным, что за щитами и дубинками не различить, осталось ли от государства что-то еще. Из глубокого тыла ведут свою работу тролли и боты, задача которых — заставить россиян поверить, что они живут при самом лучшем политическом строе на планете, что нам не о чем волноваться и давайте лучше еще немного поговорим про Украину.

Против фронта людей в военной форме прочерчена другая линия: тех жителей России, кто не принял новые правила игры и готов говорить об этом публично. У них нет ни одной, даже самой никчемной дубинки, что в глазах силовиков превращает их в легкую жертву. Они вооружены словами, и этим отличаются от начальства, молчаливо превращающего страну в военный лагерь. Преподаватели пишут письма в поддержку своих арестованных студентов (120 действующих преподавателей ВШЭ потребовали прекратить уголовное преследование журналистов студенческого проекта DOXA), врачи — в защиту Навального, умирающего в тюрьме. К ним присоединяются артисты и писатели по всему миру — от Бенедикта Камбербэтча до Нила Геймана.

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Отвечать на моральное восстание общества властям нечем:

не случайно многочисленные «официальные пресс-секретари» просят не беспокоить их по подобным пустякам. Фаланга «космонавтов» готова к атаке на людей, которые не станут молчать.

Нормальная жизнь — вот что сломалось в России.

На витрине книжного магазина в восточном Берлине, где теперь живут хипстеры и художники, я однажды видел надпись Pen is Mightier than Penis. Крепки ли наши органы? Проверим уже в этом году.

Кирилл Мартынов

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