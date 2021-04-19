 

Полиция расследует проведение нардепом вечеринки в Киеве во время локдауна. СМИ сообщали, что это был Тищенко

19.04.2021, 12:42, Новости дня
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“Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия”, – говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). 

В пресс-релизе не указано имя нардепа, но СМИ сообщали, что народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. По данным СМИ, судя по интерьеру, праздник проходил в ресторане киевского отеля Fairmont.

Один из помощников Тищенко на вопрос издания “Страна” о масштабном праздновании дня рождения жены нардепа сказал, что мероприятие проходит у них дома. Однако журналисты “Страны” засняли машину Тищенко около отеля Fairmont.

Контекст:Это уже не первый случай, когда журналисты сообщают о нарушении Тищенко карантина. В мае прошлого года журналисты проекта Bihus.info выяснили, что ресторан “Велюр”, принадлежащий нардепу, продолжает работать, несмотря на карантин.
Тищенко отрицал, что “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.
В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.
С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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