 

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины

19.04.2021, 12:42, Новости дня
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В учениях примут участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Особое внимание будет уделено защите стратегических объектов и государственных границ, отметили в пресс-центре.

“Целью мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы”, – говорится в сообщении.

“Тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным, и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и другое. СБУ обращается к гражданам Украины – с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей”, – говорится в сообщении.

Контекст:14 апреля СБУ также начала антитеррористические учения в Харьковской области. Они продлятся до конца мая и будут проходить по всей территории региона, внимание будет уделено приграничным районам.
Также 14 апреля начались учения в Херсонской области. Особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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