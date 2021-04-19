 

В Страсбурге началась весенняя сессия ПАСЕ

19.04.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сессия пройдет в гибридном формате (часть заседаний будет в формате видео-конференции). К делегатам обратится канцлер Германии Ангела Меркель. Также ожидаются выступления председателя Европейского парламента Дэвида Сассоли, президента Молдовы Майи Санду и генерального секретаря ПАСЕ Марии Пейчинович-Бурич. 

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год. Также в повестку дня предлагают включить срочные дебаты в связи с ситуацией вокруг содержания в колонии российского политика Алексея Навального и в связи с угрозой России стремлению миру в Европе. 

Дебаты предусматривают вынесение резолюций. 

Кроме того, в повестке дня нарушение прав человека в Беларуси. 

Украинская делегация принимает участие в сессии очно. Депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева рассказала “Европейской правде”, что  на заседаниях политических групп украинские парламентарии будут поднимать вопросы увеличения концентрации российских войск на границе с Украиной, Крымской платформы, а также планируют приглашать членов ПАСЕ с визитом в Украину, в том числе на Донбасс.

Россия может выйти из ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Контекст:Последняя сессия ПАСЕ проходила с 25-го по 28 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвовали в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге.
28 января приняли 107 голосами “за” и 36 “против” резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ. Делегации различных стран, в том числе украинская, предлагали свои поправки к проекту резолюции, например, инициировали введение санкций против россиян за “действия, противоречащие принципам Совета Европы”. Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ “сломалась”.
“Европейская правда” писала, что поддержка Украины в ПАСЕ упала “даже по сравнению с прошлым годом”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Симоньян высмеяла западную разведку

29.06 / Ракета «Ангара» оказалась в три раза дороже «Протона»

16.09 / Американский художник захотел выкупить Ленина

18.11 / Житель Петербурга нашел в новых кроссовках фирмы The North Face записку заключенного уйгура с просьбой о помощи

25.08 / Лукашенко одобрил проект о взаимном соглашении с Россией по нарушениям ПДД

07.09 / Артиллерия и резерв танков приведены в высшую боеготовность при проверке ВС Белоруссии

02.11 / В Польше в ДТП погибли две гражданки Украины

17.01 / Выросло число обратившихся к медикам с отравлением в Буйнакске

18.02 / Венедиктова сказала, что не дает политических оценок в делах Татарова и экс-беркутовцев

09.02 / В Томске разрабатывают новую систему досмотра в аэропортах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика