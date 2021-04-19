В Страсбурге началась весенняя сессия ПАСЕ

Сессия пройдет в гибридном формате (часть заседаний будет в формате видео-конференции). К делегатам обратится канцлер Германии Ангела Меркель. Также ожидаются выступления председателя Европейского парламента Дэвида Сассоли, президента Молдовы Майи Санду и генерального секретаря ПАСЕ Марии Пейчинович-Бурич.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год. Также в повестку дня предлагают включить срочные дебаты в связи с ситуацией вокруг содержания в колонии российского политика Алексея Навального и в связи с угрозой России стремлению миру в Европе.

Дебаты предусматривают вынесение резолюций.

Кроме того, в повестке дня нарушение прав человека в Беларуси.

Украинская делегация принимает участие в сессии очно. Депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева рассказала “Европейской правде”, что на заседаниях политических групп украинские парламентарии будут поднимать вопросы увеличения концентрации российских войск на границе с Украиной, Крымской платформы, а также планируют приглашать членов ПАСЕ с визитом в Украину, в том числе на Донбасс.

Россия может выйти из ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Контекст:Последняя сессия ПАСЕ проходила с 25-го по 28 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвовали в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге.

28 января приняли 107 голосами “за” и 36 “против” резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ. Делегации различных стран, в том числе украинская, предлагали свои поправки к проекту резолюции, например, инициировали введение санкций против россиян за “действия, противоречащие принципам Совета Европы”. Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ “сломалась”.

“Европейская правда” писала, что поддержка Украины в ПАСЕ упала “даже по сравнению с прошлым годом”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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