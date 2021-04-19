Невзоров: Если в Россию придет настоящая изоляция, там не будет не только нормальных компьютеров, не будет даже “Жигулей”

В будущей и, возможно (я не знаю, что там еще встанет у Кремля), неизбежной русско-украинской войне Россия будет воевать, надо понимать, только за одно – за звание страны-преступницы, за звание полного изгоя, за звание полного и невменяемого агрессора, нуждающегося в строгой международной изоляции и внешних полицейских мерах.

Это не романтика добровольного полуудаления от мира, такого вот красивого схимничества, что мы тут исполняем некий секретный наказ, который вам всем неведом в вашей Гейропе, – нет, это просто на манер предвоенного Ирака (до того, как туда вошли американцы). Мне просто повезло, я как раз там был, в Ираке, когда заканчивалась война, и я видел, что такое настоящая изоляция.

И надо понимать, что в России, если эта настоящая изоляция придет, не будет не только нормальных компьютеров, не будет даже “Жигулей”, не будет самолетов, потому что все либо комплектующие, либо те станки, которые эти комплектующие производят – вот этого не будет ничего.

Я уж не говорю про всякую Dolce&Gabbana, Balmain, лекарства, фильмы… То есть прибавится ко всем радостям еще и откровенное одичание, то есть будут попы и “Зои” 24 часа в сутки. И будут союзники типа Мьянмы, Нигерии, но они ничего, кроме пальмовых листьев и усиленных доз СПИДа и ракушек, может быть, ничего предложить нам не могут.

Источник: НЕВЗОРОВ / Telegram

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